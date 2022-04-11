Финляндия и Швеция из-за агрессивного поведения России намерены присоединиться к НАТО уже летом 2022 года.

Об этом пишет The Times со ссылкой на американских должностных лиц, передает Reuters.

Чиновники говорят, что своими действиями Россия совершила «большую стратегическую ошибку». По их словам, членство этих скандинавских стран в НАТО было «темой для разговоров и многочисленных встреч» между министрами иностранных дел стран НАТО на прошлой неделе. Там были представители Швеции и Финляндии.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в Швеции и Финляндии возросла поддержка вступления в Североатлантический союз. Например, еще в 2017 году присоединения к НАТО хотели только 21% жителей Финляндии, а вот в марте 2022-го на фоне российского вторжения в Украину опрос издания Yle показал, что этот показатель вырос до 62%.

В правительстве Финляндии изучают пути укрепления национальной безопасности, в частности, вступлением в НАТО. Окончательное решение хотят принять уже этой весной. Похожая ситуация и в Швеции, где поддержка вступления в НАТО только за последний месяц выросла с 35% до 46%.

На фоне этого Йимми Окессон, лидер второй по размеру оппозиционной парламентской партии «Шведские демократы», заявил, что если Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО, он предложит своей политсиле изменить свою позицию в пользу присоединения Швеции к Альянсу. Это означает, что в парламенте страны большинство депутатов будут поддерживать вступление в НАТО.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.