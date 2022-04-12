При поддержке правительства в Украине заработала платформа, помогающая переместить бизнес из зон ведения активных боевых действий в более безопасное место.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что за месяц из зоны боевых действий были эвакуированы 216 предприятий, при этом 97 из них уже возобновили работу на новом месте.

Чтобы упростить этот процесс, Прозорро.Продажи (подчиняется Министерству экономики) вместе с Минцифры и Дія.Бизнес запустили платформу для релокации бизнеса.

Она создана для бизнеса, который подал заявки на релокацию, компаний, желающих помочь другим предприятиям с изменением места, представителей Минэкономики, военных администраций и так далее. Также ею могут воспользоваться компании, которые помогают с проработкой заявок, логистикой, процессом переезда, поиском новых производственных помещений и расселением работников и так далее.

— Подавать заявки могут как предприятия, нуждающиеся в перемещении, так и компании, которые готовы предоставить для этого помещения или другие активы, — отметили в Минцифре.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.