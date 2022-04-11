Французские полицейские прибыли в Украину, чтобы помочь местному правосудию с расследованием военных преступлений российской армии в Киевской области.

Об этом пишет Le Figaro.

Жандармы из Франции выдвинулись в Украину для помощи украинским коллегам «в расследовании военных преступлений, совершенных вокруг Киева».

Информацию подтвердил посол Франции в Украине Этьен Де Понсен.

— Это первое иностранное подразделение, оказывающее такую помощь, — написал он в Twitter.

В частности, в Украине будут работать 15 сотрудников Института криминальных исследований Национальной жандармерии, взявшие с собой мобильную ДНК-лабораторию.

— Завтра они будут на работе, — добавил французский дипломат.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.