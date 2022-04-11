Бывший депутат Госдумы РФ заявил, что в России был задержан бывший советник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков.
Об этом сообщл бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в Facebook.
— Вы будете смеяться, но российские z-источники сообщили нам об аресте Владислава Суркова: «Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года», — сообщил Илья Пономарев.
При этом, Илья Пономарев отметил, что пока никакого подтверждения этой информации нет и может оказаться, что «мечту могут выдавать за реальность».
Илья Пономарев также добавил, что Владимир Сурков как никто знает реальную ситуацию в сепаратистских псевдореспубликах и имеет там обширные связи: «И он близок к российским «ветеранам Донбасса».
Также, по его словам, Владимир Сурков всегда был довольно близок с главарем Чечни Рамзаном Кадыровым.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
Бывший депутат Госдумы РФ заявил, что в России был задержан бывший советник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков.
Об этом сообщл бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в Facebook.
— Вы будете смеяться, но российские z-источники сообщили нам об аресте Владислава Суркова: «Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года», — сообщил Илья Пономарев.
При этом, Илья Пономарев отметил, что пока никакого подтверждения этой информации нет и может оказаться, что «мечту могут выдавать за реальность».
Илья Пономарев также добавил, что Владимир Сурков как никто знает реальную ситуацию в сепаратистских псевдореспубликах и имеет там обширные связи: «И он близок к российским «ветеранам Донбасса».
Также, по его словам, Владимир Сурков всегда был довольно близок с главарем Чечни Рамзаном Кадыровым.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.