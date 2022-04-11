Бывший депутат Госдумы РФ заявил, что в России был задержан бывший советник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков.

Об этом сообщл бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в Facebook.

— Вы будете смеяться, но российские z-источники сообщили нам об аресте Владислава Суркова: «Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года», — сообщил Илья Пономарев.

При этом, Илья Пономарев отметил, что пока никакого подтверждения этой информации нет и может оказаться, что «мечту могут выдавать за реальность».

Илья Пономарев также добавил, что Владимир Сурков как никто знает реальную ситуацию в сепаратистских псевдореспубликах и имеет там обширные связи: «И он близок к российским «ветеранам Донбасса».

Также, по его словам, Владимир Сурков всегда был довольно близок с главарем Чечни Рамзаном Кадыровым.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.