Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу.

Об этом cообщает CNN со ссылкой на международное рейтинговое агентство Standard & Poor's.

Отмечается, что РФ не смогла осуществить выплаты в долларах держателям облигаций. Россия пыталась заплатить в рублях за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля.

Агентство S&P заявило, что это равносильно «выборочному дефолту», поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в «доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам».

Согласно S&P, выборочный дефолт объявляется, когда не выполнено конкретное обязательство, но не по всему своему долгу.

У Москвы есть 30-дневный льготный период с 4 апреля для выплаты средств и процентов, но S&P не ожидает, что РФ выполнит свои обязательства, учитывая западные санкции, которые подрывают ее «готовность и технические возможности соблюдать условия».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.