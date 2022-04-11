Городской голова Николаев Александр Сенкевич обратился к жителям оккупированного Херсона, сказав, что ВСУ уже на пути к городу и сделают все, что как можно скорее освободить город.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, сообщают НикВести.

— Вооруженные силы Украины рядом, они на пути к вам и сделают все, чтоб как можно скорее освободить вас, ваши улицы и дома от российских захватчиков. Мы видим вашу смелость и то, как храбро вы держитесь и сохраняете украинских дух в городе. Мы уверены, что вы продержитесь, и мы обязательно победим! Николаев с вами, — сказал Александр Сенкевич.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.