Канцлер Австрии Карл Нехаммер не получил никаких позитивных впечатлений и сигналов во время встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он заявил после встречи, сообщает «Укринформ» со ссылкой на издание Kurier.

Карл Нехаммер отметил, что «очень прямо, открыто и жестко» говорил о военных преступлениях РФ, в частности в Буче и других местах, о необходимости привлечь виновных к ответственности. Однако реакция Владимира Путина не свидетельствовала о готовности сотрудничать.

— В целом никаких положительных впечатлений и многообещающих перспектив… Путин очень сильно вошел в логику войны и действует соответственно, — заявил глава австрийского правительства.

По его словам, глава Кремля заметил, что было бы лучше, если бы война (он употребил именно это слово) закончилась в ближайшее время. При этом ужасающие преступления в Буче он назвал «инсценированием», а реакцию Запада — недоверием.

Карл Нехамммер проинформировал собеседника, что санкции будут оставаться в силе и будут усиливаться, пока в Украине гибнут люди.

Он также призвал к немедленному прекращению боевых действий, обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации, в частности из Мариуполя и других осажденных городов, а также к доступу для МККК и других гуманитарных организаций.

— Но мое самое важное послание Путину заключалось в том, что эта война должна наконец-то закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон, — сказал политик.

По словам канцлера, совершить визит в Москву его побудил «долг… добиться прекращения боевых действий или по крайней мере гуманитарного прогресса для пострадавшего мирного населения в Украине».

— Это не дружественный визит. Я только что приехал из Украины и собственными глазами увидел невообразимые страдания, которые принесла российская захватническая война, — заявил он.

Карл Нехаммер — первый глава правительства страны ЕС, которого Владимир Путин принял после полномасштабного вторжения России в Украину. Встреча продолжалась 75 минут. По просьбе австрийской стороны на ней не было прессы и традиционного брифинга. По информации австрийской стороны, не было и рукопожатия.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.