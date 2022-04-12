11 апреля и ночью 12 апреля российские войска продолжали обстреливать населенные пункты Луганской области, уничтожив еще 12 жилых домов, семь из них — ночью.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, больше всего пострадали жилые массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска.

В Лисичанске в результате обстрелов погиб один человек, еще трое ранены, двоих человек успели эвакуировать из-под обстрелов.

В Рубежном загорелись три дома. Сергей Гайдай отмечает, что спасатели часто получают вызовы из той части города, где уже почти месяц находятся «кадыровцы» или продолжаются активные боевые действия, и говорит, что в связи с этим пожаров и разрушений в Рубежном гораздо больше, чем успевают зафиксировать чрезвычайники.

Ночью также горели два дома в Павлограде под Северодонецком, еще два дома и несколько хозяйственных построек горели в Новодружеске.

В Кременной и Щедрищево после обстрелов загорелась хвойная подстилка. В общей сложности ГСЧС ликвидировали 17 пожаров, а россияне обстрелами повредили 17 объектов: 12 жилых домов, 4 объекта инфраструктуры и нежилые сооружения.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.