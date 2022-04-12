Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи после сообщений о химической атаке в Мариуполе заявил, что страна рассматривает все варианты ответа, если информация об этом подтвердится.

Об этом пишет «Украинская правда».

— Президент Путин должен знать, что на столе есть все возможные варианты, как ответит Запад, – сказал он.

По его словам, пока британское правительство «не смогло проверить» информацию о применении химического оружия.

— Важно признать, что эти вещи могут быть использованы разными способами: от слезоточивого газа, являющегося средством против массовых беспорядков, до абсолютно разрушительных систем смертельного химического оружия. Я также думаю, что важно четко осознавать, что есть некоторые вещи, которые выходят за все рамки, применение химического оружия получит ответ, и есть разные варианты того, каким может быть этот ответ, – отметил Джеймс Хиппи.

Министр также высоко оценил украинские вооруженные силы в Мариуполе за их удивительный героизм на фоне войны с Россией.

— Я просто думаю, что они удивительные люди, и они олицетворяют все, чем мы восхищались в украинских вооруженных силах за последние шесть недель, – заявил он.

Напомним, в понедельник в полку «Азов» сообщили, что оккупанты применили химическое оружие над заводом «Азовсталь», который удерживают украинские защитники.

Источник, приближенный к Минобороны Украины, сообщил УП, что вероятность использования российскими оккупантами химического оружия очень высока.

Президент Владимир Зеленский напомнил, что мировые лидеры обещали быстрее и жестче реагировать, если РФ применит в Украине химическое оружие.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.