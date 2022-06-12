Украинскому кораблю под названием «Юрий Олефиренко» удалось уйти из-под российских обстрелов несмотря на то, что по нему выпустили не менее 16 снарядов.

Об этом сообщает издание Naval News.

В материале отмечают, что несмотря на то, что формально украинский военно-морской флот разоружен, его корабли остаются коварным противником для превышающего по численности вражеского флота.

Naval News ссылается на новые кадры с беспилотника, на которых видно, как «Юрий Олефиренко» «чудом избежал массированного артиллерийского обстрела» 3 июня.

— Драматичное видео из российских источников показывает, как украинский военный корабль подвергается артиллерийскому обстрелу. По меньшей мере 16 снарядов приземлились рядом с кораблем, некоторые — на расстоянии менее 200 футов. Тем не менее, судно, похоже, ускользает практически невредимым, — пишет издание.

По его информации, кадры взяты с дрона, который использовался для шпионажа в пользу артиллерии.

— Как это часто бывает в тумане войны, окончательная судьба корабля все еще остается неясной. На видео не видно, что корабль получил прямое попадание или тонет. Это примечательно, поскольку, если бы он затонул, российские источники, вероятно, показали бы это, — добавили авторы материала.

Ранее в небе над Николаевской областью военные моряки уничтожили еще две вражеские ракеты.