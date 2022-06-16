Последствия ударов по жилому дому в Николаеве 15 июня, фото: ОК «Юг»

16 июня идут 113-е сутки противостояния украинцев масштабному вооружению вторжению Российской Федерации.

По информации Генштаба, на Донецком направлении оккупанты ведут боевые действия вдоль всей линии соприкосновения. Основные усилия сосредоточены на Бахмутском направлении.

На Северодонецком направлении российские захватчики продолжают огневое влияние на подразделения наших войск из всех имеющихся средств в районах Белогоровки, Лисичанска и Северодонецка.

На Южнобугском и Таврическом направлениях противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления наших войск. Наносит огневое поражение подразделениям Сил обороны. Продолжает усовершенствование инженерного оборудования позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенко.

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Гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что все дети, рожденные в регионе после 24 февраля, автоматически будут получать гражданство РФ.

В Украину, с визитом прибыли Президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц и премьер-министр Италии Драги, сообщают европейские СМИ.

Генерал-майор Дмитрий Марченко уверен, что Украина освободит Крым и Донбасс, если получит необходимое оружие

«Я хочу, чтобы мои дети жили в свободной стране. У нас появился шанс, которого не было за всю историю Украины. У нас есть темп, у нас есть желание. Просто дайте нам немножко вооружения, и мы это сделаем», — отметил Дмитрий Марченко.

Боевой генерал подчеркнул, что Украина должна вернуть свои земли и на чужие территории она не претендует.

«Крым — это Украина, Крым — это наша земля. И там есть люди, которые верят, что мы туда вернемся. И то, что Медведем заявляет «ай-яй-яй», нет, Крым — это не Россия. То, что вы там забрали, провели фейковый референдум — это не значит, что это ваша страна. Мы не идем на Восток, не идем на Таганрог, мы идем на свою землю, мы забираем свое, мы не забираем чужое — оно не ваше», — добавил он.

07:10 Экономика Украины постепенно восстанавливается от уровня наибольшего падения в марте, спад в мае к аналогичному месяцу прошлого года замедлился до 35-40%, сообщил заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук.

Говоря об инфляции, которая по итогам мая в годовом исчислении достигла 18%, Сергей Николайчук отметил, что она во многом определяется нарушением цепочек снабжения и проблемами с логистикой. Инфляция наиболее высока в южных областях Украины, которые частично оккупированы, тогда как в западных регионах она самая низкая и, по сути, очень близка к уровню инфляции в соседних странах.