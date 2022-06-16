Планомерная деоккупация Херсонской области с разных направлений уже нарушает расчеты российского генералитета на удачную летнюю кампанию.

Об этом в комментарии для RFE заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Милитари-эксперт подчеркнул, что при всей тяжести ситуации на фронте Россия значительных успехов так и не добилась.

— Это может выглядеть пессимистично, но на самом деле, если вы посмотрите на карту, посмотрите на Донбасс, вы не найдете много изменений, несмотря на огромную концентрацию российских сил, — конкретезировал Михаил Самусь.

Он добавил, что Россия на стратегическом уровне уже проиграла, а освобождение захваченных территорий, в том числе Херсонщины, вопрос времени.

— А если это произойдет, значит, у Путина будут проблемы. Большие проблемы, — подытожил военный аналитик.

Напомним, глава Николаевской ОВА сообщил, что освобождение Херсонщины будет постепенным, чтобы не рисковать людьми там, где в этом нет нужды.