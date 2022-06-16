Вице-мэр Одессы Олег Брындак заявил, что Россия до сих пор не умерила свои аппетиты по захвату Причерноморья, чтобы навсегда лишить Украину морского экспорта.

Об этом он рассказал в интервью Adnkronos.

Заместитель городского головы Одессы Геннадия Труханова подчеркнул, что российское руководство по-прежнему вынашивает планы на аннексию украинского юга: от Николаева до Приднестровья.

— Судоходство в Черном море небезопасно, и уже нет оборудованных силосов для хранения нового поступающего зерна. Ближайшая проблема, которую необходимо решить, — где и как его хранить. Мы всегда производили и экспортировали. Но сейчас это сделать невозможно: вдоль береговой линии также заминированы Одесса, Черноморск и Южный. А грузовые суда являются объектами вражеского огня, — акцентировал Олег Брындак.

Он добавил, что российский флот взял в заложники более 70 торговых судов, экипажы которых фактически находятся в плену у захватчиков.

— К счастью, у нас есть эффективная противоракетная система, которая работает против российских атак, — сообщил вице-мэр Одессы.

Госслужащий также рассказал, что включение Одессы в список наследия ЮНЕСКО поможет защитить черноморский город.

Напомним, США помогут построить в Польше зернохранилища, чтобы вывозить зерно из Украины.