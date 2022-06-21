НАК «Нафтогаз» инициирует новый международный арбитраж из-за отказа российского «Газпрома» полностью оплачивать транзит через Украину.

Об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, пишет РБК-Украина.

Он отметил, что Украина имеет право обратиться в арбитраж спустя 45 дней после того, как договоренности об оплате, прописанные в контракте, были нарушены.

— В следующем месяце этот срок истекает, и если не произойдет чудо — то есть «Газпром» изменит свою позицию, то это будет означать, что в следующем месяце мы будем иметь право обращаться в международный арбитраж, — заявил Юрий Витренко.

По его словам, «Нафтогаз» будет использовать все возможности, которые есть у украинской компании в соответствии с подписанным контрактом.

— «Газпром» сейчас недоплачивает за транзит, за те забронированные объемы, которые являются доступными для него, — отметил Юрий Витренко.

В мае сообщалось, что российский «Газпром» не использует даже уже оплаченные и забронированные мощности транзита через точку «Суджа».