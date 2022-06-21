НАК «Нафтогаз» инициирует новый международный арбитраж из-за отказа российского «Газпрома» полностью оплачивать транзит через Украину.
Об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, пишет РБК-Украина.
Он отметил, что Украина имеет право обратиться в арбитраж спустя 45 дней после того, как договоренности об оплате, прописанные в контракте, были нарушены.
— В следующем месяце этот срок истекает, и если не произойдет чудо — то есть «Газпром» изменит свою позицию, то это будет означать, что в следующем месяце мы будем иметь право обращаться в международный арбитраж, — заявил Юрий Витренко.
По его словам, «Нафтогаз» будет использовать все возможности, которые есть у украинской компании в соответствии с подписанным контрактом.
— «Газпром» сейчас недоплачивает за транзит, за те забронированные объемы, которые являются доступными для него, — отметил Юрий Витренко.
В мае сообщалось, что российский «Газпром» не использует даже уже оплаченные и забронированные мощности транзита через точку «Суджа».
НАК «Нафтогаз» инициирует новый международный арбитраж из-за отказа российского «Газпрома» полностью оплачивать транзит через Украину.
Об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, пишет РБК-Украина.
Он отметил, что Украина имеет право обратиться в арбитраж спустя 45 дней после того, как договоренности об оплате, прописанные в контракте, были нарушены.
— В следующем месяце этот срок истекает, и если не произойдет чудо — то есть «Газпром» изменит свою позицию, то это будет означать, что в следующем месяце мы будем иметь право обращаться в международный арбитраж, — заявил Юрий Витренко.
По его словам, «Нафтогаз» будет использовать все возможности, которые есть у украинской компании в соответствии с подписанным контрактом.
— «Газпром» сейчас недоплачивает за транзит, за те забронированные объемы, которые являются доступными для него, — отметил Юрий Витренко.
В мае сообщалось, что российский «Газпром» не использует даже уже оплаченные и забронированные мощности транзита через точку «Суджа».