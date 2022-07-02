Украинский парамедик Юлия Паевская (Тайра) рассказала, что российские оккупанты держали ее в Донецком СИЗО в маленькой камере вместе с еще 21 женщиной.

Об этом Юлия Паевская рассказала в интервью Deutsche Welle

— В последнее время меня держали в Донецком СИЗО. Там осталось очень много наших пленных. Отношение ужасное. Кормят более-менее, умереть от голода не удастся. Но в последнюю неделю нам даже мыла не дали. В камере 22 женщины, камера три на шесть метров, десять коек. Другие также не имели никакой информации о семьях и детях. Их психологическое состояние было просто ужасным, но большинство из них держались очень достойно. Это были украинки из рядов Вооруженных сил и Нацгвардии, там были девушки из "Азова" и были также гражданские. Там действует система «фильтрации», то есть они берут госслужащих и проверяют на сотрудничество с «оккупационными войсками», - рассказала она.

По словам парамедика, оккупанты обвинили ее по «расстреливающей» статье: «Я была очень удивлена. Я говорила, что я выполняла свою присягу, я давала присягу народу Украины и действовала на территории своего государства, в Мариуполе. На что они говорили, что это была территория «ДНР».

Тайра рассказала, что оккупанты говорили ей, что она уже мертвец и ей лучше покончить с собой.

Также захватчики использовали физическое и психологическое насилие.

Кроме того, по словам Тайры, в плену оккупантов находится медик на 7-м месяце беременности.

Парамедик считает, что в первую очередь нужно освобождать из плена раненых и женщин.