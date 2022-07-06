Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины продвигаются на нескольких тактических направлениях, в частности, на юге страны, с целью освободить оккупированные Россией территории Херсонской и Запорожской областей.

Об этом Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении к украинскому народу 6 июля, - пишут НикВести.

— Украинские силы продвигаются сейчас на нескольких тактических направлениях, в частности, на юге, на Херсонщине и Запорожской области. Мы не отдадим нашу землю, вся суверенная территория Украины будет украинской. Люди должны об этом знать. Мы боремся за весь наш юг, за весь украинский Донбасс, где сейчас самое большое противостояние. Боремся за Харьковщину. Пускай оккупанты не думают, что у них много времени на этой земле, а преимущество артиллерии вечное, - сказал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что украинские силы вывели из строя мост от Мелитополя на Токмак в оккупированной части Запорожской области.