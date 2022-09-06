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ВСУ ночью уничтожили еще 35 российских оккупантов и четыре боевых машины пехоты.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
За ночь ракетно-артиллерийскими подразделениями также выполнено более 150 огневых задач с поражением живой силы, вооружения и техники, двух переправ в районах Дарьевки и Голой Пристани.
Все переправы находятся под огневым контролем сил обороны, добавляют в командовании.
Напомним, 5 сентября с целью улучшения тактического положения, россияне проводили штурмовые действия в направлении Шмидтового и Терновых Под Николаевской области.
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ВСУ ночью уничтожили еще 35 российских оккупантов и четыре боевых машины пехоты.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
За ночь ракетно-артиллерийскими подразделениями также выполнено более 150 огневых задач с поражением живой силы, вооружения и техники, двух переправ в районах Дарьевки и Голой Пристани.
Все переправы находятся под огневым контролем сил обороны, добавляют в командовании.
Напомним, 5 сентября с целью улучшения тактического положения, россияне проводили штурмовые действия в направлении Шмидтового и Терновых Под Николаевской области.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга