ВСУ ночью уничтожили еще 35 российских оккупантов и четыре боевых машины пехоты.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

За ночь ракетно-артиллерийскими подразделениями также выполнено более 150 огневых задач с поражением живой силы, вооружения и техники, двух переправ в районах Дарьевки и Голой Пристани.

Все переправы находятся под огневым контролем сил обороны, добавляют в командовании.

Напомним, 5 сентября с целью улучшения тактического положения, россияне проводили штурмовые действия в направлении Шмидтового и Терновых Под Николаевской области.