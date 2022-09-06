Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко призывает украинцев фиксировать тех, кто на оккупированных территориях пытается организовывать псевдореферендумы. Он отмечает, что любое проведение подобных «голосований» на территории Украины незаконно.

Об этом Диденко сказал в комментарии «Бабелю» .

— Важно призывать наших граждан, проживающих на оккупированных территориях, фиксировать и передавать правоохранительным органам информацию об организаторах псевдореферендумов, — сказал Олег Диденко.

Он напомнил, что организация такого референдума является преступлением. И даже если Россия проведет на оккупированных территориях мероприятие и назовет его «референдумом», его нельзя будет признавать, поскольку оно противоречит украинскому законодательству.

- Те действия, которые происходят на временно оккупированных территориях, не имеют ничего общего с референдумом, - подчеркнул он.

По его словам, есть определенные требования, согласно которым по украинскому законодательству и международным стандартам проводится референдум. Он подчеркнул, что такой референдум должен соответствовать украинскому законодательству, назначаться Верховной Радой, соответствовать международным стандартам и проходить по четко определенным процедурам. К тому же во время военного положения референдумы проводить нельзя, а вопросы изменения территорий обязательно должны решаться на Всеукраинском референдуме.

Напомним, что российские оккупационные силы не смогут в ближайшее время провести псевдореферендум , который они планировали предварительно на 11 сентября, в единый день голосования в России – такое убеждение высказал глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.