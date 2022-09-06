Из России с начала года уехало 419 тысяч человек, почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

Об этом 5 сентября сообщило российское агентство РБК, ссылаясь на данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

Агентство уточняет, что за аналогичный период в прошлом году Россию покинуло 202 тысячи человек. Миграционный отток 2022 достиг 96 тысяч человек, тогда как в 2021 был зафиксирован прирост на 114 тысяч человек.

Больше всего людей из России выехало в Украину (79,6 тысяч), Таджикистан (58,4 тысяч), Армению (49 тысяч), Кыргызстан (43,6 тысяч), Казахстан (40,7 тысяч), Узбекистан (38,6 тысяч). ), Китай (6,6 тысячи), Вьетнам (5,4 тысячи) и Индию (4,1 тысячи).

Напомним, по состоянию на август, с начала российского вторжения более 5,67 миллиона украинцев пересекли границу с Польшей .