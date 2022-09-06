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Из России с начала года уехало 419 тысяч человек, почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом.
Об этом 5 сентября сообщило российское агентство РБК, ссылаясь на данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).
Агентство уточняет, что за аналогичный период в прошлом году Россию покинуло 202 тысячи человек. Миграционный отток 2022 достиг 96 тысяч человек, тогда как в 2021 был зафиксирован прирост на 114 тысяч человек.
Больше всего людей из России выехало в Украину (79,6 тысяч), Таджикистан (58,4 тысяч), Армению (49 тысяч), Кыргызстан (43,6 тысяч), Казахстан (40,7 тысяч), Узбекистан (38,6 тысяч). ), Китай (6,6 тысячи), Вьетнам (5,4 тысячи) и Индию (4,1 тысячи).
Напомним, по состоянию на август, с начала российского вторжения более 5,67 миллиона украинцев пересекли границу с Польшей .
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Из России с начала года уехало 419 тысяч человек, почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом.
Об этом 5 сентября сообщило российское агентство РБК, ссылаясь на данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).
Агентство уточняет, что за аналогичный период в прошлом году Россию покинуло 202 тысячи человек. Миграционный отток 2022 достиг 96 тысяч человек, тогда как в 2021 был зафиксирован прирост на 114 тысяч человек.
Больше всего людей из России выехало в Украину (79,6 тысяч), Таджикистан (58,4 тысяч), Армению (49 тысяч), Кыргызстан (43,6 тысяч), Казахстан (40,7 тысяч), Узбекистан (38,6 тысяч). ), Китай (6,6 тысячи), Вьетнам (5,4 тысячи) и Индию (4,1 тысячи).
Напомним, по состоянию на август, с начала российского вторжения более 5,67 миллиона украинцев пересекли границу с Польшей .
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга