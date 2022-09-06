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Представитель компании Meta, которой принадлежит Instagram, заявил, что соцсеть обжалует штраф.
Об этом пишет Reuters.
Регулятор конфиденциальности данных Ирландии решил наложить рекордный штраф в размере 405 миллионов евро (402 миллиона долларов) на социальную сеть Instagram после расследования того, как социальная сеть защищает данные детей.
Однако Instagram планирует оспорить этот штраф.
Начавшееся в 2020 году расследование касалось детей-пользователей в возрасте от 13 до 17 лет, которым было разрешено управлять бизнес-аккаунтами, что облегчало публикацию номера телефона и/или адреса электронной почты пользователя.
По словам представителя Meta, Instagram обновил свои настройки более года назад и с тех пор выпустил новые функции по обеспечению безопасности подростков и конфиденциальности их информации.
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Представитель компании Meta, которой принадлежит Instagram, заявил, что соцсеть обжалует штраф.
Об этом пишет Reuters.
Регулятор конфиденциальности данных Ирландии решил наложить рекордный штраф в размере 405 миллионов евро (402 миллиона долларов) на социальную сеть Instagram после расследования того, как социальная сеть защищает данные детей.
Однако Instagram планирует оспорить этот штраф.
Начавшееся в 2020 году расследование касалось детей-пользователей в возрасте от 13 до 17 лет, которым было разрешено управлять бизнес-аккаунтами, что облегчало публикацию номера телефона и/или адреса электронной почты пользователя.
По словам представителя Meta, Instagram обновил свои настройки более года назад и с тех пор выпустил новые функции по обеспечению безопасности подростков и конфиденциальности их информации.
Напомним, что российские оккупанты распространяют фейк о том, что в Харькове якобы началась мобилизация женщин.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга