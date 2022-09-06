Представитель компании Meta, которой принадлежит Instagram, заявил, что соцсеть обжалует штраф.

Об этом пишет Reuters.

Регулятор конфиденциальности данных Ирландии решил наложить рекордный штраф в размере 405 миллионов евро (402 миллиона долларов) на социальную сеть Instagram после расследования того, как социальная сеть защищает данные детей.

Однако Instagram планирует оспорить этот штраф.

Начавшееся в 2020 году расследование касалось детей-пользователей в возрасте от 13 до 17 лет, которым было разрешено управлять бизнес-аккаунтами, что облегчало публикацию номера телефона и/или адреса электронной почты пользователя.

По словам представителя Meta, Instagram обновил свои настройки более года назад и с тех пор выпустил новые функции по обеспечению безопасности подростков и конфиденциальности их информации.

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