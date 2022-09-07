Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии открытия торгов Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

— Свобода всегда имеет много разных проявлений, и одно из главных – это возможность работать ради своего блага, блага своих детей и своей страны. Мы в Украине боремся за все, что у вас есть. Мы боремся за возможность для каждого украинца пользоваться всеми проявлениями свободы, доступными свободному человеку в демократическом обществе, – сказал глава государства в видеообращении.

По его словам, Украина добилась в этой борьбе значимых результатов.

— Мы объединили мир вокруг нашей борьбы за свободу. Мы освобождаем украинскую землю от русской армии. Мы уже начали восстановление всего, что было разрушено русским террором. Мы восстанавливаем нашу экономику. И мы даем возможность вам и вашим компаниям работать вместе с нами ради блага каждого из нас, – отметил Президент.

Как отметил Владимир Зеленский, Украина – это история будущей победы и шанс для бизнеса уже сейчас инвестировать в проекты на сотни миллиардов долларов, чтобы быть победителями вместе с нашим государством.

— Сегодня мы даем старт крупной информационной кампании по привлечению инвестиций #AdvantageUkraine. Мы расскажем всему миру, почему Украина уже сегодня является местом выгодных инвестиционных и финансовых возможностей. Я приглашаю вас в Украину! Инвестируйте в Украину! И это будет вашей победой и новой историей успеха ваших компаний. Слава Украине! Начните вашу работу, – призвал Владимир Зеленский.

После видеообращения Президента Украины раздался звон, ознаменовавший открытие торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В церемонии открытия торгов приняла участие правительственная делегация Украины во главе с первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины Юлией Свириденко.

Нью-Йоркская фондовая биржа традиционно открывается церемонией ударов в колокола. Когда NYSE была значительно меньше, одного удара гонга было достаточно, чтобы известить об открытии и закрытии торгов на площадке. Но в 1903 году биржа открыла четыре торговых площадки, было установлено четыре колокола, раздававшихся одновременно благодаря электрической кнопке. Эта кнопка расположена на маленьком балконе над парадным торговым залом и используется до сих пор.

Общественное внимание церемонии открытия Нью-Йоркской фондовой биржи привлек Президент Соединенных Штатов Рональд Рейган, ударивший в колокол в 1985 году. Нажатие кнопки перестало быть просто сигналом, оно стало символом престижа. Поэтому даже в цифровую эру колокол все еще сообщает о начале торгов.

В свое время честь ударить в колокол имели Президент ЮАР Нельсон Мандела, Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, Президент Нигерии Гудлак Джонатан, Премьер-министр Японии Синдзо Абе, Премьер-министр Австралии Тони Эбботт, генеральные секретари ООН Пан Ги Мун и Кофи Аннан, а также звезды музыки и кино.