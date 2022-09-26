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В Латвии на территории авиационной базы Национальных вооруженных сил 26 и 27 сентября пройдут военные учения стран-членов НАТО и стран-партнеров.
Об этом сообщает LSM.
На этих учениях планируется отработать перехват самолетов, потерю радиосвязи, управление самолетами и поддержку авиации союзников в чрезвычайных ситуациях на земле и в воздухе.
— В этом году также планируется привлечь испанское подразделение NASAMS, расположенное на авиационной базе Лиелварде, чтобы провести обучение по противовоздушной защите, — сказал офицер по планированию обучения ВВС Латвии, капитан Матис Студентс.
В учениях также примут участие американские ракетные системы HIMARS. В латвийском Минобороны сообщили, что 26 сентября они будут работать на аэродромах «Лиепая» и «Спилве».
Силы специальных операций США в Европе проведут обучение по посадке самолета MC-130J Commando II и продемонстрируют быстрое развертывание и подготовку HIMARS.
За тренировками HIMARS на аэродроме Спилве будут наблюдать министр обороны Артис Пабрикс, генерал-командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калныньш и посол США в Латвии Джон Карвайл.
После приземления в аэропорту Лиепая ракетные системы перевезут на военную базу Шкеде для отработки целевых выстрелов в Балтийском море в зоне Латвии.
Напомним, Латвия без особых проблем справляется с нынешним потоком беженцев из Украины, однако принять больше украинцев будет сложно.
В Латвии на территории авиационной базы Национальных вооруженных сил 26 и 27 сентября пройдут военные учения стран-членов НАТО и стран-партнеров.
Об этом сообщает LSM.
На этих учениях планируется отработать перехват самолетов, потерю радиосвязи, управление самолетами и поддержку авиации союзников в чрезвычайных ситуациях на земле и в воздухе.
— В этом году также планируется привлечь испанское подразделение NASAMS, расположенное на авиационной базе Лиелварде, чтобы провести обучение по противовоздушной защите, — сказал офицер по планированию обучения ВВС Латвии, капитан Матис Студентс.
В учениях также примут участие американские ракетные системы HIMARS. В латвийском Минобороны сообщили, что 26 сентября они будут работать на аэродромах «Лиепая» и «Спилве».
Силы специальных операций США в Европе проведут обучение по посадке самолета MC-130J Commando II и продемонстрируют быстрое развертывание и подготовку HIMARS.
За тренировками HIMARS на аэродроме Спилве будут наблюдать министр обороны Артис Пабрикс, генерал-командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калныньш и посол США в Латвии Джон Карвайл.
После приземления в аэропорту Лиепая ракетные системы перевезут на военную базу Шкеде для отработки целевых выстрелов в Балтийском море в зоне Латвии.
Напомним, Латвия без особых проблем справляется с нынешним потоком беженцев из Украины, однако принять больше украинцев будет сложно.