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Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместном с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой брифинге в Киеве, сообщает Укринформ.
— Это наибольшая по масштабу гуманитарная операция, где мы собрали для помощи Украине более тонны гуманитарного груза. Завтра вечером я буду в Марселе на отправке этого корабля, – отметила она.
Колонна подчеркнула, что Франция поддерживает инициативу Украины по передаче Сомали и Эфиопии 50 тысяч тонн зерновых и возьмет на себя расходы на доставку им этого груза.
— Президент Франции поддержал инициативу Президента Зеленского, решившего бесплатно передать в пользу Сомали и Эфиопии 50 тысяч тонн зерновых. Это очень важный шаг. Страна, которая сама в состоянии войны, пошла на такой гуманитарный шаг, — отметила глава французской дипломатии.
Министр иностранных дел Франции Картин Колонна во вторник, 27 сентября, находилась с визитом в Киеве.
22 сентября Министерство иностранных дел объявило, что Украина выделяет 50 тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи для поддержки действий правительств Эфиопии и Сомали.
Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместном с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой брифинге в Киеве, сообщает Укринформ.
— Это наибольшая по масштабу гуманитарная операция, где мы собрали для помощи Украине более тонны гуманитарного груза. Завтра вечером я буду в Марселе на отправке этого корабля, – отметила она.
Колонна подчеркнула, что Франция поддерживает инициативу Украины по передаче Сомали и Эфиопии 50 тысяч тонн зерновых и возьмет на себя расходы на доставку им этого груза.
— Президент Франции поддержал инициативу Президента Зеленского, решившего бесплатно передать в пользу Сомали и Эфиопии 50 тысяч тонн зерновых. Это очень важный шаг. Страна, которая сама в состоянии войны, пошла на такой гуманитарный шаг, — отметила глава французской дипломатии.
Министр иностранных дел Франции Картин Колонна во вторник, 27 сентября, находилась с визитом в Киеве.
22 сентября Министерство иностранных дел объявило, что Украина выделяет 50 тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи для поддержки действий правительств Эфиопии и Сомали.