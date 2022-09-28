Франция предоставит Украине 1 тонну гуманитарного груза и возьмет на себя расходы на доставку 50 тыс. тонн украинской пшеницы в Эфиопию и Сомали.

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместном с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой брифинге в Киеве, сообщает Укринформ.

— Это наибольшая по масштабу гуманитарная операция, где мы собрали для помощи Украине более тонны гуманитарного груза. Завтра вечером я буду в Марселе на отправке этого корабля, – отметила она.

Колонна подчеркнула, что Франция поддерживает инициативу Украины по передаче Сомали и Эфиопии 50 тысяч тонн зерновых и возьмет на себя расходы на доставку им этого груза.

— Президент Франции поддержал инициативу Президента Зеленского, решившего бесплатно передать в пользу Сомали и Эфиопии 50 тысяч тонн зерновых. Это очень важный шаг. Страна, которая сама в состоянии войны, пошла на такой гуманитарный шаг, — отметила глава французской дипломатии.

Министр иностранных дел Франции Картин Колонна во вторник, 27 сентября, находилась с визитом в Киеве.

22 сентября Министерство иностранных дел объявило, что Украина выделяет 50 тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи для поддержки действий правительств Эфиопии и Сомали.