Кабинет Министров Украины утвердил изменения в Порядок зачисления части акцизного налога с произведенного в Украину и ввезенного на таможенную территорию Украины горючего в общий фонд соответствующих бюджетов местного самоуправления.

Постановление устанавливает доли для автоматического распределения между местными бюджетами части (13,44%) акцизного налога с горючего во втором полугодии 2022 года, сообщается на сайте Правительства.

Указанные части определены исходя из объемов реализованного субъектами хозяйствования розничной торговли горючего на соответствующей территории за первое полугодие 2022 года с учетом данных регистраторов расчетных операций согласно информации ГНС.

По состоянию на 26 сентября с июля 2022 на отдельном балансовом счете Казначейства накоплено 20,5 млн грн нераспределенных поступлений части (13,44%) акцизного налога с горючего.

Распределение указанных средств между местными бюджетами Казначейство начнет сразу после вступления данного постановления в силу.

За июль-август 2021 года такие поступления составили 1 763,8 млн. гривен.

Значительное уменьшение поступлений акцизного налога с горючего в 2022 году против прошлого года произошло в результате введения нулевых ставок акцизного налога почти на все виды горючего с марта 2022 года.