Соединенные Штаты призывают своих граждан не ездить в Россию, а тех, кто сейчас там находится, немедленно уехать из страны.

Об этом говорится в заявлении посольства США в России.

— Гражданам США не следует ездить в Россию, а проживающим или путешествующим в России необходимо немедленно уехать, пока есть ограниченные возможности для коммерческих поездок, — отметили в посольстве.

В дипучреждении отмечают, что варианты коммерческих рейсов сейчас очень ограничены, часто на ближайшие даты билетов нет. Пока остаются открытыми наземные маршруты для пересечения границы автобусами или легковыми автомобилями.

Уезжать граждане США должны самостоятельно, ведь у американского посольства «серьезные ограничения» по поводу помощи своим гражданам.

Также там указывают, что после оглашения мобилизации Россия может отказаться признавать гражданство США у людей с двойным гражданством. Их могут лишить доступа к консульской помощи США, воспрепятствовать выезду из России и призвать на военную службе, отметили в посольстве.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал украинцев в оккупированном Крыму и на временно захваченных украинских территориях не приближаться к военным объектам россиян.