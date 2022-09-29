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Самолет авиакомпании «Антонов», ранее принимавший Николаевский международный аэропорт, сопровождает лозунг «Be brave like Mykolaiv».
Об этом сообщил бывший директор аэропорта Фёдор Барна.
— Николаев вдохновляет. Все будет Украина! – добавил он.
Напомним, 11 июля 2021 года Международный аэропорт «Николаев» во второй раз принял один из крупнейших грузовых самолетов в мире АН-124 «Руслан».
Самолет авиакомпании «Антонов», ранее принимавший Николаевский международный аэропорт, сопровождает лозунг «Be brave like Mykolaiv».
Об этом сообщил бывший директор аэропорта Фёдор Барна.
— Николаев вдохновляет. Все будет Украина! – добавил он.
Напомним, 11 июля 2021 года Международный аэропорт «Николаев» во второй раз принял один из крупнейших грузовых самолетов в мире АН-124 «Руслан».