Самолет авиакомпании «Антонов», ранее принимавший Николаевский международный аэропорт, сопровождает лозунг «Be brave like Mykolaiv».

Об этом сообщил бывший директор аэропорта Фёдор Барна.

— Николаев вдохновляет. Все будет Украина! – добавил он.

Напомним, 11 июля 2021 года Международный аэропорт «Николаев» во второй раз принял один из крупнейших грузовых самолетов в мире АН-124 «Руслан».