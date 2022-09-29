Понтифик Франциск заявил, что с мая вступался за освобождение украинских пленных, чтобы их освободили как можно быстрее.

Об этом он рассказал в интервью итальянскому иезуитскому журналу Civilta Cattolica.

Папа Франциск утверждает, что сыграл роль посредника с Россией, чтобы ускорить освобождение около 300 украинских пленных.

— Приехал военный руководитель, отвечающий за обмен пленными, всегда с религиозным советником президента Владимира Зеленского. В этот раз они принесли мне список из более чем 300 заключенных, — заявил Папа Римский.

По его словам, он немедленно позвонил по телефону российскому послу и «попросил ускорить обмен пленными».

Ранее сообщалось, Папа Римский Франциск призвал всех священнослужителей не использовать религию для оправдания «зла войны».