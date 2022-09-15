Папа Римский Франциск призвал всех священнослужителей не использовать религию для оправдания «зла войны».

Об этом сообщает RFE/RL.

Как отмечают, понтифик выступил на Седьмом Конгрессе лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана Нур-Султани.

В своем обращении он призвал не оправдывать войну религией.

- Бог есть мир. Он всегда ведет нас по пути мира и никогда по пути войны. Если творец, которому мы посвятили свою жизнь, являемся автором человеческой жизни, то, как мы, те, кто называем себя верующими, можем согласиться на уничтожение этой жизни, — подчеркнул Папа Римский.

Франциск добавил, что религиозные организации не должны становиться опорой правителям и наоборот.

В СМИ отметили, что обращение понтифика было адресовано российской православной церкви и лично патриарху Кириллу.

Сам глава столичного патриархата не приехал на конгресс, но на съезде присутствовала его делегация.

Кирилл критикует светскую ментальность Запада и говорил, что конфликт в Украине был посеян иностранными угрозами границам России, в то же время изображая конфликт как борьбу с иностранным либеральным истеблишментом, который якобы требует от стран проведения «гей-парадов» как цены допуска к миру чрезмерного потребления и свободы.

«Эти попытки привели не только к потере понятия справедливости в международных отношениях, но и к грубому противостоянию, военным конфликтам, распространению терроризма и экстремизма в разных частях света», написано в сообщении Кирилла.

Напомним, что патриарх Кирилл оправдывал российское вторжение в Украину, а недавно глава российской церкви пригрозил богатым россиянам адом.