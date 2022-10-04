В парламенте зарегистрировали проект постановления «О Заявлении Верховной Рады Украины в связи с преступными решениями руководства РФ о попытке аннексии ТОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины».

В документе попытки аннексии украинских территорий и предшествовавшие им псевдореферендумы называются юридически никчемными и не имеющими последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины, пишет ZN.ua.

Временно оккупированные россиянами регионы и дальше будут оставаться суверенными территориями Украины с соответствующим правовым статусом.

«Целью проекта постановления является принятие заявления Верховной Рады с целью акцентировать внимание международного сообщества на отсутствии юридических последствий принятых Российской Федерацией решений», - отмечается в пояснительной записке.

Парламентарии будут призывать ООН, Европейский Союз, НАТО, парламенты и правительства всех государств мира и международные организации:

осудить проведенные РФ фиктивные референдумы и не признавать легитимными их сфабрикованные результаты;

признать неправомерность процедуры «добровольного» присоединения этих территорий к РФ;

усилить санкционное давление на РФ, чтобы заставить немедленно вывести все войска с территории Украины и восстановить ее территориальную целостность в границах 1991 года (включая Донбасс и Крым – ред.);

признать Россию государством – спонсором терроризма и ввести соответствующие санкции, включая полный эмбарго на торговлю энергоносителями и отключением от системы SWIFT всех российских банков;

инициировать пересмотр пребывания России в ООН и его органах и организациях.

Примечательно, что среди инициаторов постановления есть и депутаты от пророссийского проекта «Оппозиционная платформа – При жизни». В частности, Юрий Бойко. После полномасштабного вторжения РФ деятельность партии, которая годами лоббировала интересы страны-агрессорки, запретил суд.