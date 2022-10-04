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В парламенте зарегистрировали проект постановления «О Заявлении Верховной Рады Украины в связи с преступными решениями руководства РФ о попытке аннексии ТОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины».
В документе попытки аннексии украинских территорий и предшествовавшие им псевдореферендумы называются юридически никчемными и не имеющими последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины, пишет ZN.ua.
Временно оккупированные россиянами регионы и дальше будут оставаться суверенными территориями Украины с соответствующим правовым статусом.
«Целью проекта постановления является принятие заявления Верховной Рады с целью акцентировать внимание международного сообщества на отсутствии юридических последствий принятых Российской Федерацией решений», - отмечается в пояснительной записке.
Парламентарии будут призывать ООН, Европейский Союз, НАТО, парламенты и правительства всех государств мира и международные организации:
Примечательно, что среди инициаторов постановления есть и депутаты от пророссийского проекта «Оппозиционная платформа – При жизни». В частности, Юрий Бойко. После полномасштабного вторжения РФ деятельность партии, которая годами лоббировала интересы страны-агрессорки, запретил суд.
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В парламенте зарегистрировали проект постановления «О Заявлении Верховной Рады Украины в связи с преступными решениями руководства РФ о попытке аннексии ТОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины».
В документе попытки аннексии украинских территорий и предшествовавшие им псевдореферендумы называются юридически никчемными и не имеющими последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины, пишет ZN.ua.
Временно оккупированные россиянами регионы и дальше будут оставаться суверенными территориями Украины с соответствующим правовым статусом.
«Целью проекта постановления является принятие заявления Верховной Рады с целью акцентировать внимание международного сообщества на отсутствии юридических последствий принятых Российской Федерацией решений», - отмечается в пояснительной записке.
Парламентарии будут призывать ООН, Европейский Союз, НАТО, парламенты и правительства всех государств мира и международные организации:
Примечательно, что среди инициаторов постановления есть и депутаты от пророссийского проекта «Оппозиционная платформа – При жизни». В частности, Юрий Бойко. После полномасштабного вторжения РФ деятельность партии, которая годами лоббировала интересы страны-агрессорки, запретил суд.