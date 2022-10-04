Завтра, 04 октября, Николаевская станция переливания крови ждет носителей групп I(+), IV(+), II(-), III(-) и IV(-).

Об этом сообщается в телеграмм-канале учреждения.

Также требуются тромбоциты III(+).

«Эти группы сейчас наиболее нужны, но доноров с другими группами и резусами мы также обязательно примем! Надеемся на вашу помощь!», - отметили медики.

Станция принимает доноров ежедневно с 8:00 до 13:00, по адресу Николаев, улица Радио, 2. С собой иметь паспорт.