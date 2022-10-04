Министерство цифровой трансформации вместе с Генеральным штабом ВСУ и Госспецсвязи закупят для армии 986 беспилотников за 1,9 миллиарда гривен.

Об этом сообщают в Минцифре.

На вооружении украинской армии появятся дроны UkrJet, Skyeton, Fly Eye 3.0, WARMATE 3.0, PENGUIN C-MIL Mk 2 UAS, SKIF, Flirt Cetus, DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3 и Autel evo 2.

Через три месяца на украинскую «Армию дронов» совершили пожертвования люди из 76 стран мира.

Кроме того, 17 школ заключили соглашения об обучении профессиональных пилотов. Тренинги прошли уже более тысячи украинских военных.

Напомним, в рамках проекта «Армия дронов» Украина законтрактовала более 200 крупных беспилотников , половина из которых уже поступила в армию.