В традиционной войне, без использования ядерного или иного оружия массового поражения, Украина победит. Это доказывают последние успехи на харьковском и херсонском направлении.

Об этом в интервью CBC рассказал советник Владимира Зеленского Юрий Сак.

— Во вторжении в Украину российская армия использует весь спектр конвенционного оружия. Нет ни одного типа конвенционного оружия, которое Россия еще не применила <...> Мы пытаемся остановить это безумие, — подчеркнул он.

Советник президента добавил, что Россия, вероятно, совершила исторический максимум военных преступлений на украинской земле за весь 21 век и за всю вторую половину 20 века.

— При освобождении Украины Генштаб пытается сохранить как можно больше жизней бойцов ВСУ. Мы ценим жизнь наших солдат очень высоко, поэтому мы не рискуем там, где это не нужно, – добавил Юрий Сак.

Стоит отметить, что в Кремле уже заявляли, что вернут «в Россию» освобожденные территории Украины.