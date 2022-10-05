Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что российские оккупанты снова захватят освобожденные украинскими военными территории Украины, на которых ранее РФ провела псевдореферендумы и которые Путин «присоединил к России».

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости «.

Журналисты спросили, нет ли противоречий между словами Путина о том, что принятые территории с Россией навсегда и тем, что российские войска отступают с некоторых территорий.

- Здесь нет никакого противоречия, они будут с Россией навсегда, они будут возвращены, - заявил Дмитрий Песков.

Он также добавил, что Херсонская и Запорожская области Украины «вошли в состав России» в тех границах, на которых действовала военно-гражданская администрация оккупантов «на момент принятия».

— Но я еще раз повторяю, что там определенные территории будут возвращены. И мы продолжим совещаться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией, — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал законы о так называемом «вхождении» четырех регионов Украины в состав России, завершив формальный процесс аннексии.