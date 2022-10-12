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Эстонские порты закрываются после установления Европейским Союзом дополнительных ограничительных мер для судов, находящихся в Российском судоходном реестре.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Суды, зарегистрированные в Российском реестре, лишаются права заходить в эстонские порты, – заявил в среду департамент транспорта балтийской республики.
В департаменте пояснили, что 7 октября совет Европейского союза установил дополнительные ограничительные меры для судов, находящихся в Российском судоходном реестре. Решение о закрытии эстонских портов для судов, зарегистрированных в Российском морском реестре судоходства, вступило в силу со дня принятия этого постановления ЕС – с 7 октября.
Напомним, российские танкеры продолжают экспортировать нефтепродукты после запрета заходить в порты Евросоюза – их перегружают на суда под флагами стран ЕС в Черном море вблизи Румынии.
Эстонские порты закрываются после установления Европейским Союзом дополнительных ограничительных мер для судов, находящихся в Российском судоходном реестре.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Суды, зарегистрированные в Российском реестре, лишаются права заходить в эстонские порты, – заявил в среду департамент транспорта балтийской республики.
В департаменте пояснили, что 7 октября совет Европейского союза установил дополнительные ограничительные меры для судов, находящихся в Российском судоходном реестре. Решение о закрытии эстонских портов для судов, зарегистрированных в Российском морском реестре судоходства, вступило в силу со дня принятия этого постановления ЕС – с 7 октября.
Напомним, российские танкеры продолжают экспортировать нефтепродукты после запрета заходить в порты Евросоюза – их перегружают на суда под флагами стран ЕС в Черном море вблизи Румынии.