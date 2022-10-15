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Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев призвал страны Центральной Азии развивать сотрудничество в сфере безопасности, чтобы не допустить дестабилизации региона.
Об этом сообщает Tengrinews.
— Целесообразно обратить внимание на необходимость выработки действенных инструментов для предотвращения новых угроз и своевременного реагирования на них… Ситуация в мире стремительно меняется и действующие механизмы взаимодействия нуждаются в совершенствовании. Наглядным примером являются попытки дестабилизировать ситуацию в регионе, применение непрерывных информационных технологий для потенциального разжигания конфликта, – сказал он на саммите «Центральная Азия – Россия».
Президент Токаев призвал внести конкретные предложения по созданию механизма превентивных мер по борьбе с этой угрозой. Он также предложил странам Центральной Азии сотрудничать как можно ближе, чтобы не допускать попыток посеять вражду между ними.
Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев призвал страны Центральной Азии развивать сотрудничество в сфере безопасности, чтобы не допустить дестабилизации региона.
Об этом сообщает Tengrinews.
— Целесообразно обратить внимание на необходимость выработки действенных инструментов для предотвращения новых угроз и своевременного реагирования на них… Ситуация в мире стремительно меняется и действующие механизмы взаимодействия нуждаются в совершенствовании. Наглядным примером являются попытки дестабилизировать ситуацию в регионе, применение непрерывных информационных технологий для потенциального разжигания конфликта, – сказал он на саммите «Центральная Азия – Россия».
Президент Токаев призвал внести конкретные предложения по созданию механизма превентивных мер по борьбе с этой угрозой. Он также предложил странам Центральной Азии сотрудничать как можно ближе, чтобы не допускать попыток посеять вражду между ними.