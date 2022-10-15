Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев призвал страны Центральной Азии развивать сотрудничество в сфере безопасности, чтобы не допустить дестабилизации региона.

Об этом сообщает Tengrinews.

— Целесообразно обратить внимание на необходимость выработки действенных инструментов для предотвращения новых угроз и своевременного реагирования на них… Ситуация в мире стремительно меняется и действующие механизмы взаимодействия нуждаются в совершенствовании. Наглядным примером являются попытки дестабилизировать ситуацию в регионе, применение непрерывных информационных технологий для потенциального разжигания конфликта, – сказал он на саммите «Центральная Азия – Россия».

Президент Токаев призвал внести конкретные предложения по созданию механизма превентивных мер по борьбе с этой угрозой. Он также предложил странам Центральной Азии сотрудничать как можно ближе, чтобы не допускать попыток посеять вражду между ними.