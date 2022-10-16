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Канада настаивает на полном исключении Российской Федерации (РФ) из международного сообщества.
Об этом заявила вице-премьер Канады Христи Фриланд.
— Встречи МВФ и Всемирного банка — это встречи пожарных — министров и глав центральных банков, работа которых заключается в защите мировой экономики. Россия прямо сейчас является поджигателем. Поджигателям не место на собрании пожарных, - заявила Фриланд.
По ее словам, Россия не должна присутствовать на заседаниях МВФ. Также она признала, что Канада не может повлиять на членство РФ в МВФ или G20, но готова публично обвинять режим Владимира Путина в решении вступить в войну со своим соседом. Она добавила, что Канада будет продолжать привлекать Россию к ответственности.
Канада настаивает на полном исключении Российской Федерации (РФ) из международного сообщества.
Об этом заявила вице-премьер Канады Христи Фриланд.
— Встречи МВФ и Всемирного банка — это встречи пожарных — министров и глав центральных банков, работа которых заключается в защите мировой экономики. Россия прямо сейчас является поджигателем. Поджигателям не место на собрании пожарных, - заявила Фриланд.
По ее словам, Россия не должна присутствовать на заседаниях МВФ. Также она признала, что Канада не может повлиять на членство РФ в МВФ или G20, но готова публично обвинять режим Владимира Путина в решении вступить в войну со своим соседом. Она добавила, что Канада будет продолжать привлекать Россию к ответственности.