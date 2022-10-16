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Иран снова отверг обвинения в том, что он поставлял России оружие для использования в войне в Украине, заявило в субботу его министерство иностранных дел.
Киев и многие его западные союзники обвинили Москву в использовании беспилотников иранского производства в атаках на Украину в последние недели, пишет ZN.ua.
Ожидается, что эту тему будут обсуждать министры иностранных дел Европейского союза на встрече в Люксембурге в понедельник.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян подчеркнул, что Исламская Республика Иран не предоставила и не будет предоставлять никакого оружия для использования в войне в Украине, — говорится в заявлении МИД.
- Мы считаем, что вооружение каждой стороны кризиса продолжит войну, - сказал министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре со своим португальским коллегой Жоао Гомешем Кравиньо.
- Мы не считали и не считаем войну правильным путем ни в Украине, ни в Афганистане, Сирии и Йемене, - передает AFP.
Во время отдельного телефонного разговора с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем в пятницу Амир-Абдоллахян подтвердил официальную позицию нейтралитета Ирана по отношению к войне, которая началась почти восемь месяцев назад.
- У нас есть оборонное сотрудничество с Россией, но наша политика в отношении войны в Украине заключается не в отправлении оружия конфликтующим сторонам, прекращении войны и прекращении перемещения людей, - сказал он.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что иранские беспилотники использовались в российских атаках на энергетическую инфраструктуру в нескольких городах Украины. Он также сообщил, что Россия заказала у Ирана более двух тысяч ударных беспилотников Shahed.
Иран снова отверг обвинения в том, что он поставлял России оружие для использования в войне в Украине, заявило в субботу его министерство иностранных дел.
Киев и многие его западные союзники обвинили Москву в использовании беспилотников иранского производства в атаках на Украину в последние недели, пишет ZN.ua.
Ожидается, что эту тему будут обсуждать министры иностранных дел Европейского союза на встрече в Люксембурге в понедельник.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян подчеркнул, что Исламская Республика Иран не предоставила и не будет предоставлять никакого оружия для использования в войне в Украине, — говорится в заявлении МИД.
- Мы считаем, что вооружение каждой стороны кризиса продолжит войну, - сказал министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре со своим португальским коллегой Жоао Гомешем Кравиньо.
- Мы не считали и не считаем войну правильным путем ни в Украине, ни в Афганистане, Сирии и Йемене, - передает AFP.
Во время отдельного телефонного разговора с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем в пятницу Амир-Абдоллахян подтвердил официальную позицию нейтралитета Ирана по отношению к войне, которая началась почти восемь месяцев назад.
- У нас есть оборонное сотрудничество с Россией, но наша политика в отношении войны в Украине заключается не в отправлении оружия конфликтующим сторонам, прекращении войны и прекращении перемещения людей, - сказал он.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что иранские беспилотники использовались в российских атаках на энергетическую инфраструктуру в нескольких городах Украины. Он также сообщил, что Россия заказала у Ирана более двух тысяч ударных беспилотников Shahed.