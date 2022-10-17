Еврокомиссия намерена предложить на этой неделе механизм динамического потолка цен на природный газ в Европейском Союзе и обязательные ограничения на колебания цен в течение одного дня.

Об этом сообщает Reuters.

Лидеры ЕС намерены обсудить это, а также другие возможные варианты ограничения цен на газ, предварительно — 18 октября.

В случае согласия и принятия предложенного механизма правительствами стран ЕС ограничения будут введены на три месяца. Европейскому агентству по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER) будет поручено установить до 23 марта контрольную цену на сжиженный природный газ, покупаемый ЕС.

В проекте предложения также говорится, что торговые площадки ЕС должны до 31 января установить границу, в рамках которой энергетические деривативы с ближайшим месяцем поставки смогут двигаться вверх или вниз в течение одного дня.

Согласно предложению потенциальное вмешательство в цену сможет осуществлять газовый хаб TTF в Нидерландах, широко используемый в Европе для контрактов и хеджирования (голландский TTF Gas является ведущей европейской эталонной ценой, — прим.).

Исполнительный орган ЕС «в крайнем случае» сможет предлагать рыночную «динамическую» цену, по которой при определенных условиях соглашения с природным газом проходят на спотовом рынке TTF.

Другие центры торговли газом ЕС будут привязаны к скорректированной спотовой цене TTF через динамический ценовой коридор.

В проекте отмечается, что эти меры не должны повлиять на надежность поставок, привести к увеличению потребления газа или повлиять на упорядоченное функционирование энергетических рынков.

Предложение Еврокомиссии также включает в себя идею совместных закупок газа, механизм солидарности, позволяющий избежать резких перепадов в поставках по всему блоку, и стремление снизить спрос на газ.

Предложение должно быть одобрено правительствами ЕС.

В то же время, напоминает Reuters, правительства ЕС спорят уже больше месяца с тех пор, как в начале сентября Еврокомиссия впервые предложила ограничить цену только на российский газ.

Члены ЕС, такие как Германия, Австрия и Нидерланды, заявили, что ценовые ограничения могут привести к нехватке газа и не стимулировать энергосбережение.

Остальные поддержали широкие пределы цен. Бельгия, Греция, Италия и Польша хотят ценового коридора для оптовых сделок, что означало бы ценовой диапазон с центральным значением ниже рыночной цены.

Напомним, страны-члены ЕС 26 июля достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% нынешней зимой. Теперь государства сами смогут выбирать меры, с помощью которых будут происходить сокращения.