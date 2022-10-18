Всемирный банк перевел все кредиты Беларуси, выданные его основным кредитным подразделением, в разряд необслуживаемых. Размер просроченных платежей достиг 68,43 миллиона долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Решение коснулось всех кредитов Международного банка реконструкции и развития (МБРР), предоставленных Беларуси или гарантированных ею. Непогашенная основная сумма долга Беларуси составляет 967 млн долларов.

Банк остановил все программы в Белвруси 2 марта и не одобрял новые кредиты стране с мая 2020 года.

Беларусь пыталась провести некоторые платежи по еврооблигациям в белорусских рублях, поскольку западные санкции, введенные после вторжения России в Украину, ограничивают возможности Минска по операциям с иностранной валютой.

МБРР приостановил все программы в России и Белоруссии в начале марта после вторжения России в Украину 24 февраля и того, что он назвал «боевыми действиями против народа Украины».

Банк уже прекратил одобрять какие-либо новые кредиты Беларуси в середине 2020 года, когда Соединенные Штаты ввели санкции против страны из-за спорных президентских выборов.

Вспышка военной активности в Беларуси на прошлой неделе вызвала опасения, что Александр Лукашенко может направить свою армию в поддержку безуспешных военных действий России в Украине.

Летом рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Беларуси с C в RD (ограниченный дефолт).