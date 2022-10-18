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Всемирный банк перевел все кредиты Беларуси, выданные его основным кредитным подразделением, в разряд необслуживаемых. Размер просроченных платежей достиг 68,43 миллиона долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Решение коснулось всех кредитов Международного банка реконструкции и развития (МБРР), предоставленных Беларуси или гарантированных ею. Непогашенная основная сумма долга Беларуси составляет 967 млн долларов.
Банк остановил все программы в Белвруси 2 марта и не одобрял новые кредиты стране с мая 2020 года.
Беларусь пыталась провести некоторые платежи по еврооблигациям в белорусских рублях, поскольку западные санкции, введенные после вторжения России в Украину, ограничивают возможности Минска по операциям с иностранной валютой.
МБРР приостановил все программы в России и Белоруссии в начале марта после вторжения России в Украину 24 февраля и того, что он назвал «боевыми действиями против народа Украины».
Банк уже прекратил одобрять какие-либо новые кредиты Беларуси в середине 2020 года, когда Соединенные Штаты ввели санкции против страны из-за спорных президентских выборов.
Вспышка военной активности в Беларуси на прошлой неделе вызвала опасения, что Александр Лукашенко может направить свою армию в поддержку безуспешных военных действий России в Украине.
Летом рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Беларуси с C в RD (ограниченный дефолт).
Всемирный банк перевел все кредиты Беларуси, выданные его основным кредитным подразделением, в разряд необслуживаемых. Размер просроченных платежей достиг 68,43 миллиона долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Решение коснулось всех кредитов Международного банка реконструкции и развития (МБРР), предоставленных Беларуси или гарантированных ею. Непогашенная основная сумма долга Беларуси составляет 967 млн долларов.
Банк остановил все программы в Белвруси 2 марта и не одобрял новые кредиты стране с мая 2020 года.
Беларусь пыталась провести некоторые платежи по еврооблигациям в белорусских рублях, поскольку западные санкции, введенные после вторжения России в Украину, ограничивают возможности Минска по операциям с иностранной валютой.
МБРР приостановил все программы в России и Белоруссии в начале марта после вторжения России в Украину 24 февраля и того, что он назвал «боевыми действиями против народа Украины».
Банк уже прекратил одобрять какие-либо новые кредиты Беларуси в середине 2020 года, когда Соединенные Штаты ввели санкции против страны из-за спорных президентских выборов.
Вспышка военной активности в Беларуси на прошлой неделе вызвала опасения, что Александр Лукашенко может направить свою армию в поддержку безуспешных военных действий России в Украине.
Летом рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Беларуси с C в RD (ограниченный дефолт).