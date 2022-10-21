Российская оперная певица Анна Нетребко продолжает выступать в Европе и мире, несмотря на увольнение из Метрополитен-оперы.

Как видно из ее графика, у певицы запланированы выступления в Мадриде, Буэнос-Айресе, Париже, Вене, Милане и других городах, пишет УП.Жизнь.

Напомним, певицу уволили из Метрополитан-оперы в Нью-Йорке из-за ее пропутинских взглядов. Она критиковала войну, но публично о действиях Путина не высказывалась.

Позже ей отказали в концерте в Штутгарте без возможности переноса даты из-за того, что она недостаточно отмежевалась от президента РФ.

Нетребко в 2014 году поддерживала так называемые «донецкие республики», сделала большое пожертвование на оперный театр в Донецке, а после – сфотографировалась с «флагом Новороссии».