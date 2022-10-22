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Часть секретных документов, изъятых Федеральным бюро расследований из резиденции 45-го президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, касалась тайных разведывательных данных по Ирану и Китаю.
Как сообщает Европейская правда, об этом со ссылкой на информированных собеседников пишет The Washington Post.
По крайней мере, один из документов, изъятых ФБР, описывает ракетную программу Ирана, некоторые другие - касаются «очень чувствительной разведывательной работы», связанной с Китаем.
Собеседники WP утверждают, что несанкционированное раскрытие содержащейся в этих документах информации создало бы многочисленные риски: информаторы американской разведки могли бы оказаться под угрозой, а методы сбора информации – быть скомпрометированными. Кроме того, это могло бы спровоцировать ответные действия со стороны других стран или соперников США.
Секретные документы об Иране и Китае считаются одними из наиболее сенситивных документов, изъятых ФБР в ходе расследования по поводу ненадлежащего обращения Трампом и его помощниками с секретной информацией и уничтожения официальных данных.
Сам Трамп ранее не раз отрицал противоправные действия, связанные с документами, утверждая, что он рассекретил все находившиеся или находящиеся в его распоряжении документы.
Обыски у Трампа прошли в начале августа. Это первый подобный прецедент в истории США. Согласно протоколам суда, в ходе обыска Федеральное бюро расследований изъяло более 11 тысяч государственных документов и фотографий.
Часть секретных документов, изъятых Федеральным бюро расследований из резиденции 45-го президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, касалась тайных разведывательных данных по Ирану и Китаю.
Как сообщает Европейская правда, об этом со ссылкой на информированных собеседников пишет The Washington Post.
По крайней мере, один из документов, изъятых ФБР, описывает ракетную программу Ирана, некоторые другие - касаются «очень чувствительной разведывательной работы», связанной с Китаем.
Собеседники WP утверждают, что несанкционированное раскрытие содержащейся в этих документах информации создало бы многочисленные риски: информаторы американской разведки могли бы оказаться под угрозой, а методы сбора информации – быть скомпрометированными. Кроме того, это могло бы спровоцировать ответные действия со стороны других стран или соперников США.
Секретные документы об Иране и Китае считаются одними из наиболее сенситивных документов, изъятых ФБР в ходе расследования по поводу ненадлежащего обращения Трампом и его помощниками с секретной информацией и уничтожения официальных данных.
Сам Трамп ранее не раз отрицал противоправные действия, связанные с документами, утверждая, что он рассекретил все находившиеся или находящиеся в его распоряжении документы.
Обыски у Трампа прошли в начале августа. Это первый подобный прецедент в истории США. Согласно протоколам суда, в ходе обыска Федеральное бюро расследований изъяло более 11 тысяч государственных документов и фотографий.