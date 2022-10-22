Белый дом ведет переговоры с миллиардером Илоном Маском о создании в Иране спутникового интернет-сервиса Starlink компании SpaceX.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников, знакомых с этим вопросом.

Разговоры, о которых ранее не сообщалось, происходят в то время, когда администрация Байдена ищет пути поддержки иранского протестного движения, разразившегося чуть больше месяца назад после того, как 22-летняя Махса Амини умерла при подозрительных обстоятельствах после задержания полицией морали страны.

Белый дом рассматривает компактную, простую в использовании технологию Starlink как потенциальное решение для противодействия агрессивным усилиям иранского режима, направленным на ограничение доступа к Интернету и связи активистов.

— Мы жмем газ, чтобы сделать все возможное, чтобы поддержать стремление иранского народа. Это наша политика и точка. В то же время, это действительно иранское движение, возглавляемое молодыми девушками и распространяющееся на другие аспекты общества. И мы не хотим никоим образом омрачать их движение, – заявил высокопоставленный представитель администрации в интервью CNN.

Если план будет принят, это будет второй крупный театр в этом году – наряду с Украиной – где правительство США обратилось к Starlink за помощью в предоставлении критически важных телекоммуникационных услуг, даже несмотря на то, что вокруг надежности Маска в его отношениях с правительством США возникают вопросы.

Ранее стало известно, что компания Илона Маска SpaceX обратилась в Пентагон с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине, от которых зависит связь украинских военных в зоне боевых действий.

Маск позже подтвердил эту информацию, отметив, что SpaceX не может бессрочно оплачивать уже имеющуюся систему и несколько тысяч терминалов, для которых объем использования данных почти в сотню раз превышает типичный объем домохозяйства.

В Пентагоне подтвердили, что обсуждают финансирование Starlink в Украине после обращения Маска.

В воскресенье американский миллиардер отказался от своих слов и заявил, что продолжит финансирование Starlink в Украине. Но собеседник Politico сказал, что у Пентагона существует мало уверенности в том, что Маску можно доверять. Это заставляет ведомство искать способ сохранить работу Starlink или соответствующий резервный вариант в Украине в обозримом будущем.