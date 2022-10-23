Си Цзиньпин утвержден в должности лидера Китая на беспрецедентный третий срок.

Об этом сообщает Reuters

Си Цзиньпин представил новый Постоянный комитет Политбюро, высший руководящий орган Китая, состоящий из лояльных сторонников, закрепив за собой, как пишет Reuters, «место самого влиятельного правителя страны со времен Мао Цзэдуна».

Другими членами комитета являются Чжао Лецзи и Ван Хунин, находившиеся в предыдущем составе комитета, а также новички Цай Ци, Дин Сюесян и Ли Си. Ли Цян также является новым членом Постоянного комитета.

Си Цзиньпин также был повторно назначен в воскресенье главой Центральной военной комиссии.

Председатель Коммунистической партии Шанхая Ли Цян, вероятно, сменит Ли Кецяна в должности премьер-министра, когда тот уйдет в отставку в марте.

Напомним, парламент Китая разрешил лидеру государства Си Цзиньпин оставаться на этом посту на неограниченный срок.