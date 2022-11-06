Французская ультраправая партия «Национальное объединение» избрала в субботу 27-летнего депутата Европарламента Жордана Барделла своим новым президентом, который заменит на этом посту Марин Ле Пен.

Об этом пишет "Европейская правда».

Жордан Барделла, уже бывший временным президентом в течение года, получил почти 85% голосов членов партии, против 15% за своего соперника Луи Алио, бывшего партнера Марин Ле Пен.

Впервые партию возглавит человек, не являющийся членом семьи Марин Ле Пен.

Марин Ле Пен вышла из руководящей структуры Нацобъединения в 2021 году накануне своей неудачной заявки на президентство на нынешних выборах, которую выиграл действующий президент Эммануэль Макрон.

«Я не уйду из «Национального объединения» в отпуск. Я буду там, где я нужна стране», – сказала Марин Ле Пен на субботнем партийном съезде.

Ожидается, что она сделает еще одну президентскую заявку в 2027 году.

Жордан Барделла, происходящий из строгого района рабочего класса, заявил, что продолжит свои усилия по привлечению избирателей за пределами ультраправого ядра партии.

На прошлой неделе Барделла заявил агентству Reuters, что тот факт, что кто-то не из семьи Ле Пен может возглавить «Национальное объединение», представляет собой «маленькую культурную революцию».

Бывшая партия «Национальный фронт» была основана в 1972 году отцом Марином Ле Пен, Жан-Мари Ле Пеном.

Напомним, весной Эммануэль Макрон победил на выборах на пост президента Франции. За Эммануэля Макрона проголосовали 66,06% (20,7 млн) избирателей. Его оппонент — кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — получил 33,94%, за нее проголосовали 10,6 миллиона человек.