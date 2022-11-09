Штаб российских войск во временно оккупированном селе Вознесенка Запорожской области был уничтожен местными партизанами – украинскими силами сопротивления.
Об этом сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров в Telegram.
— Даже на девятом месяце оккупации сопротивление жителей настолько мощно, что рашисты буквально задыхаются от него. Сегодня около 14:00 в селе Вознесенка Мелитопольского района поджарили логово оккупантов. В лучших традициях рашистов они разместили свой штаб в одной из восторженных церквей, – написал Иван Федоров.
Он также добавил, что информация о вражеских потерях уточняется.
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Штаб российских войск во временно оккупированном селе Вознесенка Запорожской области был уничтожен местными партизанами – украинскими силами сопротивления.
Об этом сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров в Telegram.
— Даже на девятом месяце оккупации сопротивление жителей настолько мощно, что рашисты буквально задыхаются от него. Сегодня около 14:00 в селе Вознесенка Мелитопольского района поджарили логово оккупантов. В лучших традициях рашистов они разместили свой штаб в одной из восторженных церквей, – написал Иван Федоров.
Он также добавил, что информация о вражеских потерях уточняется.