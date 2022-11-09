Петиция с призывом отказаться от установки главной елки Украины набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч подписей.

Об этом свидетельствуют данные сайта электронных петиций Киевского городского совета.

Автор петиции Наталья Попович обосновала свое предложение тем, что считает неуместным тратить средства на установку елки в условиях военного положения.

— Выделенные средства лучше потратить на помощь ВСУ или помощь ВПЛ. Понимаю, что праздник должен быть, но пусть он будет у каждого дома, а мы, как сознательные жители столицы, в то же время можем в этом году обойтись без установки главной елки Страны, – говорится в тексте петиции.

Напомним, электронная петиция к президенту Владимиру Зеленскому по передаче Николаеву современной системы противовоздушной обороны набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей .