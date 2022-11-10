Эмоциональное видео, как в деревне на южном направлении встречают украинских воинов, опубликовал Петр Порошенко на своей странице в Facebook .

«Можно обнять, Господи!» – эти кадры из освобожденных сел на херсонском направлении умиляют даже самых устойчивых. Местные так ждали НАШИХ, и они пришли. Теперь Снигиревка и еще несколько поселков на Юге свободны», – пишет пятый Президент.

«А я невероятно горжусь тем, что одним из первых вместе со своей профессиональной командой туда зашел наш Андрей Подлесный и установил украинский флаг. Операция была сложной и молниеносной. Подробности, конечно, воины могут рассказать только после нашей победы. Но некоторые эксклюзивные кадры – мы можем уже увидеть», – объясняет Порошенко. «Спасибо за службу Украине, Воины! Победим ради таких моментов и наших невероятных людей!», – резюмирует Петр Порошенко.



