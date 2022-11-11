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Членство Украины в Североатлантическом альянсе справедливо, поскольку украинские силы находятся на том же уровне, что и в странах НАТО.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.
— Мы уверены, что уже показали возможности наших сил по всему миру. По уровню подготовки, устойчивости нашей системы обороны. Я думаю, что мы, по меньшей мере, на том же уровне, что и страны-члены НАТО. И думаю, было бы справедливо, будь мы в том же круге безопасности и в том же альянсе по безопасности, - отметил президент.
При этом, по его словам, если путь в НАТО займет дольше, чем хотела бы Украина, то нашей стране необходимы гарантии безопасности.
— Потому что все говорят, что дверь в НАТО открыта, но нужно добиться этой двери, — добавил глава государства.
6 октября Зеленский заявил, что заявкой на вступление в НАТО Украина дает пас Альянсу и призывает союзников продемонстрировать, что они не боятся страны-агрессора России.
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Членство Украины в Североатлантическом альянсе справедливо, поскольку украинские силы находятся на том же уровне, что и в странах НАТО.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.
— Мы уверены, что уже показали возможности наших сил по всему миру. По уровню подготовки, устойчивости нашей системы обороны. Я думаю, что мы, по меньшей мере, на том же уровне, что и страны-члены НАТО. И думаю, было бы справедливо, будь мы в том же круге безопасности и в том же альянсе по безопасности, - отметил президент.
При этом, по его словам, если путь в НАТО займет дольше, чем хотела бы Украина, то нашей стране необходимы гарантии безопасности.
— Потому что все говорят, что дверь в НАТО открыта, но нужно добиться этой двери, — добавил глава государства.
6 октября Зеленский заявил, что заявкой на вступление в НАТО Украина дает пас Альянсу и призывает союзников продемонстрировать, что они не боятся страны-агрессора России.