Членство Украины в Североатлантическом альянсе справедливо, поскольку украинские силы находятся на том же уровне, что и в странах НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

— Мы уверены, что уже показали возможности наших сил по всему миру. По уровню подготовки, устойчивости нашей системы обороны. Я думаю, что мы, по меньшей мере, на том же уровне, что и страны-члены НАТО. И думаю, было бы справедливо, будь мы в том же круге безопасности и в том же альянсе по безопасности, - отметил президент.

При этом, по его словам, если путь в НАТО займет дольше, чем хотела бы Украина, то нашей стране необходимы гарантии безопасности.

— Потому что все говорят, что дверь в НАТО открыта, но нужно добиться этой двери, — добавил глава государства.

6 октября Зеленский заявил, что заявкой на вступление в НАТО Украина дает пас Альянсу и призывает союзников продемонстрировать, что они не боятся страны-агрессора России.