Большая часть русских военных, дислоцированных на правом берегу Херсонской области, все еще остаются там.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий пишет The Guardian.

По предварительным оценкам, общая численность оккупантов в этом районе составляет около 20 тысяч человек. Скибицкий рассказал, что сначала россияне вывезли мирных жителей, затем военных, которые не участвовали в активных боевых действиях, логистике и боеприпасах.

— Последняя информация, которую мы имеем – 4-я тактическая военная база якобы переведена на левый берег. Остальные все еще там, борются, ведут боевые действия, чтобы обеспечить прикрытие для ухода других, – сказал представитель ГУР.

По словам Скибицкого, россияне отступают от второй линии обороны, на которую их отвергли украинские войска в начале октября. Но они построили линию обороны вокруг Херсона — и, по его словам, время покажет, захотят ли оборонять город.

Скибицкий считает, что россияне отступят на левый берег реки и займут оборонные позиции, чтобы защитить Крым. Перед отступлением армия РФ заменяла местность. Представитель ГУР прогнозирует, что отведенные войска перебросят на Донбасс, который сейчас является приоритетным для оккупантов.

9 ноября командующий российскими войсками в Украине генерал Суровикин объявил, что российская армия отходит с правого берега Херсонской области и Херсона. Оккупанты завершат отводить войска в ближайшие дни.