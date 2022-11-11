Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что целей войны России против Украины можно достичь на мирных переговорах.
Российские СМИ в пятницу, 11 ноября, распространили заявление Дмитрия Пескова, где он сказал, что «достичь целей войны можно мирными переговорами, но они сейчас невозможны из-за позиции украинской стороны».
Также он заявил, что может закончить войну после «достижения ее целей», но Украина не хочет переговоров, поэтому боевые действия будут продолжаться.
Ранее сообщалось, что Кремль не жалеет о присоединении Херсонской области к своему составу.
Напомним, что Вооруженные Силы Украины освободили город Снигиревка Николаевской области . Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.
Также во время наступления ВСУ на Херсонском направлении 9 ноября удалось уволить 12 населенных пунктов, что подтвердил Генштаб утром 11 ноября и обнародовал перечень.
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Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что целей войны России против Украины можно достичь на мирных переговорах.
Российские СМИ в пятницу, 11 ноября, распространили заявление Дмитрия Пескова, где он сказал, что «достичь целей войны можно мирными переговорами, но они сейчас невозможны из-за позиции украинской стороны».
Также он заявил, что может закончить войну после «достижения ее целей», но Украина не хочет переговоров, поэтому боевые действия будут продолжаться.
Ранее сообщалось, что Кремль не жалеет о присоединении Херсонской области к своему составу.
Напомним, что Вооруженные Силы Украины освободили город Снигиревка Николаевской области . Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.
Также во время наступления ВСУ на Херсонском направлении 9 ноября удалось уволить 12 населенных пунктов, что подтвердил Генштаб утром 11 ноября и обнародовал перечень.